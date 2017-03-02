مدرب الخليج: مواجهة الأهلي نهائي بالنسبة لنا

سيهات - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 20:40 pm

أكد التونسي جلال قادري مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على أن فريقه سيخوض المباريات السبع المتبقية لهم في الدوري السعودي للمحترفين، على أنها مباريات كؤوس لتأمين موقف الفريق، معترفاً بصعوبة مواجهة الأهلي المنتشي بالآسيوية والمنافس على الدوري، والتي تقام يوم السبت القادم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري.



وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس للحديث عن المباراة: "قدرنا في هذا الموسم مواجهة الفرق المنافسة من بداية الدوري، ولكن سنسعى بكل ما نملك للخروج بأكثر عدد ممكن من النقاط في السبع المباريات المتبقية".



وأضاف: "موقفنا صعب في مؤخرة الترتيب ولايليق بنا، وسنواجه الأهلي الذي يسعى لإبقاء أمله بالدوري، ولكن الأكيد بأننا سنبذل كل ما لدينا في كل المباريات المقبلة بصرف النظر عن الفرق التي سنواجهها".



وأكد قادري على أن فريقه قد أعطى مؤشرات إيجابية وتحسن في الشق الهجومي في مباراة الفيصلي الماضية حيث كان الخليج الأقرب للفوز لولا سوء الطالع.