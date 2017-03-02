كوزمين أولاريو: سنقاتل حتى اللحظات الأخيرة في الدوري

دبي - (د ب أ) | Thursday, 02 March 2017 - 20:48 pm

أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب أهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، إن فريقه سيعود إلى استئناف مسيرته في الدوري الإماراتي بطموح عالٍ ومعنويات مرتفعة رغم الهزيمة 0/2 أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي يوم الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.



وأكد كوزمين على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة بعد غدٍ السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإماراتي أمام الجزيرة المتصدر.



وقال كوزمين: "المنافس يمتلك لاعبين متميزين في الوسط والهجوم، وهو فريق يعرف كيف يلعب الكرة وكيف ينفذ المطلوب منه، لديهم مشاكل مثل كل الفرق ونتوقع أن تكون المباراة صعبة للغاية خاصة في ظل عدم إشراكهم جميع لاعبيهم في البطولة الأسيوية، وفي المقابل، لدينا ظروف صعبة من السفر ومن أرض الملعب التي لعبنا عليها في أوزبكستان".



وأضاف كوزمين: "بالتأكيد علينا تقديم كل ما بوسعنا، وأن نعود للدوري بطموح عال ومعنويات كبيرة، لدينا عزيمة وإرادة الفوز، نخوض كل مباراة من أجل النقاط الكاملة، سنعمل على تخطي كل الأمور مع بعضنا البعض".



وأضاف: "الأمل موجود طالما لم يحسم الدوري حسابياً، علينا مواصلة مسيرتنا، الواجب يفرض علينا أن نقاتل حتى النهاية".



وعن إصابة أحمد خليل والمهاجم الغاني أسامواه جيان وإمكانية عودتهما قال: "لا أستطيع أن أقول أن خليل سيكون جاهزا للمباراة، صباح اليوم الخميس كان لديه بعض الاختبارات، وحسب قرار الجهاز الطبي ، سنحدد إمكانية وجوده من عدمها في وقت لاحق، إصابته عبارة عن شد قوي جدا في العضلة، أما جيان فيخضع أيضاً للعلاج وهو مصاب بالتواء في الكاحل".