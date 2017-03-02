غداً.. يتحدد الصاعد الثالث إلى دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 18:49 pm

تقام يوم غدٍ الجمعة مباراة الإياب من مسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بين فريق المجزل فريق الأنصار، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.



وستحدد المباراة هوية الفريق صاحب المركز الثالث المتأهل إلى مسابقة دوري الأولى، حيث يلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى فريق المجزل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية فريق الأنصار، وسيقوم نعيم البكر نائب مدير عمليات كرة القدم بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لشؤون المسابقات، بتتويج الفريق صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية.



فيما تختتم يوم السبت القادم النسخة الـ21 من مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم بمباراة تجمع متصدر المجموعة الأولى فريق نادي جدة ومتصدر المجموعة الثانية فريق نادي الكوكب، وذلك في لقاء الإياب الذي سيقام بين الفريقين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة عند الساعة 8:30 مساءً.



وسيتوج عبدالإله مؤمنة عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، الفريق الفائز بدرع البطولة وبالميداليات الذهبية، فيما سيحصل الفريق الثاني على الميداليات الفضية.