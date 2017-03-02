المنامة بطلا لكأس ملك البحرين لأول مرة في تاريخه

رويترز | Thursday, 02 March 2017 - 20:54 pm

توج فريق المنامة بلقب كأس ملك البحرين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 2-1 على المحرق حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة اليوم الخميس.

وأحرز المنامة هدفين متتاليين عبر علي حرم عند الدقيقة 65 وأضاف البرازيلي إيفرتون الهدف الثاني من ركلة جزاء بعدها بخمس دقائق، وقلص إسماعيل عبد اللطيف الفارق عند الدقيقة 79 من ركلة جزاء أيضا.



ويحمل المحرق الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب 32 مرة بينما هذا أول نهائي يخوضه المنامة لينال لقبه الأول كذلك.