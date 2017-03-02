شيميزو الياباني يضم لاعب الهلال تياجو ألفيس بنظام الإعارة
الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 21:29 pm
أعلنت إدارة نادي الهلال مساء اليوم الخميس عن إنهاء إجراءات إنتقال المحترف البرازيلي ألفيس، بنظام الإعارة إلى فريق شيميزو الياباني.
جاء ذلك عبر حساب النادي الأزرق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً :"أنهى مجلس إدارة نادي الهلال اليوم الخميس إجراءات إعارة المحترف البرازيلي تياجو ألڤيس، لفريق شيميزو الياباني".
يذكر أن الهلال قد وقع مع اللاعب البرازيلي تياغو الفيس بداية أغسطس 2016، حتى شهر أغسطس ٢٠١٩.