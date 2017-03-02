شيميزو الياباني يضم لاعب الهلال تياجو ألفيس بنظام الإعارة

ابتعد الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة كأس دوري الأمير فيصل بن فهد، بعد تغلبه عصر اليوم الخميس على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن الجولة الـ17 من ا