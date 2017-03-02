أحمد العكايشي: أنا والاتحاد سمن على عسل

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 21:30 pm

نفى أحمد عكايشي المحترف في صفوف نادي الاتحاد، ما تم تداوله مؤخراً عن تقديمه شكوى ضد ناديه الاتحاد مفادها أنه استلم شيك من ناديه بدون رصيد، مطمئناً الجماهير الاتحادية بأن ليس هناك أي مشاكل مع إدارة النادي.



ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة تغريدات، قال فيها: "أود أن أطمئن جمهور الاتحاد العزيز، بأنه ليس هناك أي مشكلة مع نادي الاتحاد، وعلاقتي ممتازة مع رئيس النادي ومع زملائي اللاعبين".



وتابع: "تركيزي القوي للمواجهات المصيرية القادمة والمهمة للأسرة الاتحادية".



وأضاف: "ولا داعي لزج المشاكل الخاصة بيني وبين أشخاص معينين في أمور النادي الكريم".