بانغورا يهدي الرائد نقاط الاتفاق في الدقائق الأخيرة

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 22:19 pm

أهدى مهاجم فريق الرائد إسماعيل بانغورا فريقه ثلاث نقاط ثمينة، بعد أن سجل هدف الفوز أمام فريق الاتفاق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المحلي.



وسجل مهاجم الرائد هدف الفوز عند الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرائد عند النقطة بالمركز 26 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 22 بالمركز السابع.



يشار إلى أن فريق الرائد حقق انتصاره الأول خارج ملعبه منذ بداية الموسم الحالي، في حين وصل الاتفاق مباراته العاشرة دون أن يتذوق طعم الانتصار في الدوري السعودي.