النصر يأمل بتجاوز الفيصلي والباطن والوحدة يسعيان للهروب من القاع

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 21:11 pm

تستكمل يوم غدٍ الجمعة مبارايات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين بلقاءين، يستضيف في اللقاء الأول نادي الباطن نظيره الوحدة، في لقاء يقام على ملعب نادي الباطن في حفرالباطن، عند الساعة 6:35م، ويسعى فريق الباطن لضمان مركزاً في المناطق الآمنة في جدول الترتيب، فيما يسعى فريق الوحدة للهروب من شبح الهبوط، وهو الذي بينه وبين صاحب المركز الأخير نقطتين فقط.



ويحل فريق الباطن في المركز العاشر في سلم الترتيب بـ20 نقطة، فيما يحل وحدة في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.



وفي اللقاء الثاني، يستضيف النصر نظيره الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 8:30م.

ويسعى الفريق النصراوي لتضييق الخناق على المتصدر الهلال بتقليص الفارق بينهم لثلاث نقاط، فيما يأمل الفيصلي الذي لا يبعد كثيرا عن المراكز الخطرة، بأن يخرج ولو بنقطة أمام وصيف الدوري.

ويحل النصر في المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 41 نقطة، ويحل الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.