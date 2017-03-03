الإعلام الرياضي تفوز باستضافة الكونجرس

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحــاد الآســيوي "الكونجرس الآسيوي"، وذلك عبر الملف الذي قدمته لجنة الإعلام الرياضي السعودي، الذي شهد إجماعاً من الأعضاء الذين حضروا الكونجرس الآسيوي الذي استضافته أمس (الأربعاء) العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتسلم أمين عام لجنة الإعلام الرياضي السعودي محمد الشيخ في نهاية الكونجرس علم الاتحاد الآسيوي من رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم.

وقدم الشيخ خلال كلمة له شكره لرئيس الاتحاد محمد قاسم، ولأعضاء المكتب التنفيذي ولأسرة الإعلام في القارة الآسيوية، على الثقة التي منحت للمملكة باستضافة الكونجرس، مؤكداً أن الملف الذي تم تقديمه سيترجم إلى واقع.

ونوه الشيخ بالدعم الكبير الذي حظي به ملف اللجنة من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، مؤكداً أنه قد وجه بوضع كافة إمكانات اللجنة لإنجاح الاستضافة.

وقال:"لقد كان لدعم الأمير عبدالله الأثر الكبير في الفوز، حيث دعم الملف بقوة، وهو ما جعله يحظى بثقة الأعضاء الآسيويين".

ونوه أمين عام لجنة الإعلام الرياضي بالجهد الذي قدمه المشرف العام على الإدارة والإعلام بالهيئة العامة للرياضة رجاءالله السلمي، والدور الذي لعبه رئيس اللجنة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي طلال آل الشيخ، لافتاً إلى أن تلك الجهود كان ثمرتها الفوز بالاستضافة.