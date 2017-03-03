64 ألف مستفيد من برامج إعداد القادة

الرياض - علي الحدادي | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

واصل معهد إعداد القادة، التابع للهيئة العامة للرياضة، تقديم برامجه ودوراته التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وشهد العام الماضي إقامة أكثر من 76 دورة تدريبية، شارك بها 1636 متدرباً، فيما بلغ عدد المستفيدين من كافة الأنشطة والبرامج الخاصة بالمعهد أكثر من 64 ألفاً خلال العام الماضي.

ويهدف معهد إعداد القادة إلى الريادة والتميز في تطوير المجال الرياضي محليًا ودوليًا، من خلال حقائبه التدريبية المتخصصة التي تم تأليفها ودراستها بشكل علمي من قِبل لجان ومختصين أشرفوا على محتواها العلمي لإتمام الفائدة المرجوة منها.

بدورها، تسعى الهيئة العامة للرياضة لتحديث برامجها التدريبية من خلال تنوعها وتطويرها بشراكات مع جهات متخصصة وبيوت خبرة لضمان تقديم بيئة تدريبية تتناسب مع توجهات ورؤية المرحلة القادمة، بما تحمله من نشر لثقافة الرياضة المجتمعية، ورفــع نسبتها إضافة إلى تحقيق الإنجازات الرياضية على كافة الأصعدة. وصمم معهد إعداد القادة حزمة من الحقائب التدريبية لعام 2017م تشمل مجالات الإدارة الرياضية، إدارة الفعاليات الرياضية والشبابية، التسويق الرياضـي، أمن وســـلامة المنشآت الرياضية، الإعلام الرياضي، مراقبي ومنسقي المباريات، التهيئة والإعداد البدني، الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية، الدورات التأسيسية لتدريب كرة القدم، والدورات التدريبية لمعدي برامج التربية البدنية، وذلك بواقع 37 دورة تدريبية.