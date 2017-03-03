عودة المهرجان تمثل الجائزة الكبرى

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

رفع المشاركون في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وولي ولي العهد - حفظهم الله - على رعاية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يدل على اهتمام القيادة بالتراث وإبرازه للأجيال المقبلة والوفاء للإبل وملاكها، مستدلين بقيمة الجوائز الكبيرة، مشيدين بالتطوير الحاصل في المهرجان، والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها دارة الملك عبدالعزيز" الجهة المنظمة للمهرجان "واصفينهـــا" بالدقيقــة والمريحة للكل".

وأوضح الأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، أحد المشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، أن الدارة بهذه الخطوات التقنية التي قامت بها، ومن خلال هذا اللقاء الحميمي الأخوي الرائع مع المشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل، تقدم تنظيماً متقناً ورائعاً، مبيناً على أسس علمية راقية وبلمسات إبداعية، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل الصورة الأصيلة لمجتمع أهل الإبل، ويعكس حقيقتهم وفروسـيتهم وأخلاقهـــم النبيلة، مقدماً شكره لإدارة المهرجان على كل ما تقدمه من أفكار تطويرية رائعة للمهرجان.

كما بيّن فراج بن دهيمان السبيعي المشارك في فئة 100، أن تنظيم المهرجان يشجع ملاك الإبل للنهوض بها والمنافسة ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الخليج، مؤكداً أن الجوائز المقدمة في المهرجان دافع حقيقي ينهض بالجميع ويحـــث على المــنافسة والعناية والاهتمام بالإبل، وأن المشاركين سيضعون أيديهم بأيدي إدارة المهرجان لإنجاحه وجعله محفلاً عالمياً ينافس المهرجانات العالمية.

وأبدى مسلم بن بادي العواد المشارك في فئة المجاهيم فرحه وسروره بالتنظيم والتسجيل الآلي والترقيم الإلكتروني الذي قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفحص الإبل للتأكد من سلامتها في أماكن تواجدها بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وقـــال : "عودة المهرجان وما يقدم فيه للإبل وأهل الإبل من دعم واهتمام هو الفوز الكبير". وأشار سعد بن سعود العتيبي المشارك في فئة الشقح _ تلاد، أن ما يراه الجميع من التنظيم والترتيـــب، والإجـراءات المتخـــذة فـي التسجيل والفعاليات، واختيار موقع المهرجــان يسعد الجميع ويدل على مكانة الإبل في المملكة والاهتمام بها على أعلى مستوى.