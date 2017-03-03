“الترفيه” شريكاً استراتيجياً لماراثون جدة

جدة - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

تشارك "الهيئة العامة للترفيه" كشريك استراتيجي في فعاليات ماراثون جدة 2017، الذي يقام في دورته الـ13، برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يوم غد الجمعة.

وقد خصصت اللجنة المنظمة للماراثون هذا العام مساراً خاصاً باسم "ماراثون المرح" لأول مرة ومسافته 4 كم، بهدف حث المجتمع على ممارسة رياضة المشي سواء منفرداً أو مع الأبناء والأصدقاء، والاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة لمدينة جدة هذه الأيام .

وأعرب عبدالله بن سالم باخشب، رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة، عن سعادته بشراكة الهيئة العامة للترفيه في الماراثون هذا العام، مؤكداً الحرص على إبراز هذا الحدث المهم بصورة متميزة.