مكتب الهيئة بجازان ينظم برنامجاً كشفياً

جازان - واس | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

ينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقــة جازان اليـوم، برنامــج الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية، بمقر المكتب بمدينة جيزان.

وتهــدف الدراسة التي تستمر ثلاثة أيام إلى رفع مهارات الجوال وتنميتها، وزيادة مخزونه الخبراتي وقدراته في الحركة الكشفية، وكيفيـــة أن يكـــون قائدًا ناجحًا في الحركة الكشفية. وتشتمل الدراسة على دورات ومحاضرات نظرية وأخرى تطبيقية عملية وميدانية، كما تقدم تعريفاً للدارسين بتاريخ الحركة الكشفية عالميًا ومحليًا ونشأتها وأهدافها ومبادئها، إلى جانب التعريف بالهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ومعرفة الوعد والقانون والوقوف على دور واحتياجات قائد الفرقة الكشفية وكيفية التخطيط لها.