الطائرات تستعرض في ختام “عربة”

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

اختتمت فعاليات مهرجان "عربة" الذي أقيم لمدة 3 أيام في مطار بنبان للرياضات الجوية، والذي يجمع لأول مرة بين عروض الرياضات الجوية ومشغلي عربات الطعام.

وشهد حفل إطلاق عروض الطائرات الجوية حضور الأمير الطيار فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن مشعل، واستعرضت أنواع الطائرات ذات الجناح الثابت والجايروكبتر وطائرات التحكم عن بعد.

من جهته، أكد الأمير فهد بن مشعل أن الطيران العام والرياضي مجال كبير لاستيعاب شباب الوطن الهواة، وقال : نرى حالياً توسعاً كبيراً في ممارسة الطيران الرياضي بجميع أنواعه وهذا شيء مبشر وواعد، والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قدمت الكثير من الإمكانات للشباب في مجال الطيران، والواجب على الجميع تشجيع هؤلاء الشباب.

من جانبه، شدد سعود الفغم المشرف على الفعالية على أهمية اجتماع أبناء المملكة من ممارسي الطيران الرياضي في مثل هذه الفعالية الاجتماعية، فيما قدم الأمير فهد بن مشعل شكره وتقديره لجميع المسؤولين عن الفعالية، على رأسهم الكابتن إبراهيم الزكري المشــرف على العمليــات الجوية ومشاري العزام مسؤول العلاقات العامة.