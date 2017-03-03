الاتفاق و رضوى يحافظان على صدارتهما

الدمام - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

حافظ ناديا الاتفاق و رضوى على صدارتهما للمجموعتين الأولى والثانية برصيد 9 نقاط لكل منهما، عقب ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي، التي جاءت نتائجها على النحو التالي:



المجموعة الأولى

واصل نادي الاتفاق صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تغلبه على نادي الخالدي 9ـ4، فيما تغلب نادي مصدة على نادي الباحة بنتيجة 4ـ2، بينما انتصر نادي العرض على نادي أبها بنتيجة 7ـ1.



المجموعة الثانية

كسب نادي رضوى شقيقه نادي النخيل بنتيجة 10ـ4 وبذلك يواصل رضوى صدارته للمجموعة الثانية ب9 نقاط، فيما واصل نادي القادسية انتصاراته بعد تغلبه على نادي العلمين بنتيجة 5ـ3.

وأخيراً فاز نادي الشعيب على نظيره نادي الجبلين بنتيجة 15ـ4.