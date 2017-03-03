المفاجآت ونمور السامر إلى الأدوار النهائية

جدة - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

تأهلت فرق نمور السامر، والمفاجآت، وهلال الشام، والتوبي، للأدوار النهائية فـــي منافســــات الأحيـــــاء التاسعة لكرة القــدم، التي تنفذهـــا جمعيــة مراكــــــز الأحياء بمحافظـــة جــدة، ضمــــن مشـــروع رياضــــة الحـــي، وبإشــــراف مـــن مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وقد تأهل فريق نمور السامر للمرحلة النهائية، بعد تصدره فرق المجموعة الأولى في تصفيات فرق وسط جدة، فيما تصدر فريق التوبي فرق المجموعة الثانية.

وأوضـح الأمين العــام لجمعية مراكـــز الأحيــاء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني، أن المنافسات انطلقت وسط تنافس (284) فريقــــاً، بمشـاركة 7000 لاعب وإداري، مبيناً أن المنافسات تقام ضمن فعاليات مشروع رياضي الحي ببرنامج نادينا، الذي يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات شباب الحي في وســائل التعامل مع متغيرات الحياة، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة التي تساهم في تطوير تلك المهارات.