لاودروب: هدف الشلهوب نقطة سوداء

الدوحة ـ الرياضية | Friday, 03 March 2017 - 14:59 pm

وصف الدنماركي مايكل لاودروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري الهدف الثاني لفريق الهلال في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2017، والذي جاء عن طريق ضربة جزاء بالنقطة السوداء في هذه المباراة، مشيراً إلى أن الهدف الذي استقبله فريقه أمام الهلال عن طريق محمد الشلهوب جاء في وقت صعب من عمر المباراة لا يمكن تعويضه.

وأكد الدنماركي لاودروب أن فريقه سيعمل على العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات والمحافظة على المركز الثالث في الدوري القطري لكرة القدم.. وقال: "ندرك أن مباراتنا أمام الوكرة صعبة لأننا سنواجه فريقاً يصارع من أجل البقاء فقط، ونحن على ثقة بأن الوكرة سيقدم أفضل ما لديه حتى يكسب النقاط التي تبقيه في الدوري وهذا حقه، ولكننا يجب أن نضع كل ذلك في الحسبان عندما نواجهه، فالبعض يعتقد أنك عندما تواجه الفريق الأخير في الترتيب ستكون مواجهة سهلة ولكن هذا غير صحيح".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء الريان والوكرة في إطار الجولة 23 من دوري نجوم قطر قائلاً: "خسرنا آخر مباراة في الدوري أمام الغرافة، وفي دوري أبطال آسيا في مواجهة الهلال ولذلك فعلينا أن نعود بقوة".