التعادل يحضر بين النصر والفيصلي للمرة السابعة

الرياض - الرياضية | Friday, 03 March 2017 - 22:22 pm

سيطر التعادل السلبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع ضيفه الفيصلي 0/0، في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهى الشوط الأول من المباراة دون أن تهتز شباك الفريقين، وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على ما هي عليه، وسط هجمات هنا وهناك، لم يكتب لأحد الفريقن أن يسجلا منها أي هدف.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ24 في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الـ20 في المركز العاشر.



يشار إلى أن هذا التعادل هو السابع بين الفريقين منذ انطلاقة دوري المحترفين.