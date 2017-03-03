المجزل يرافق الكوكب وجدة إلى دوري الأولى

المجمعة - الرياضية | Friday, 03 March 2017 - 21:57 pm

رافق نادي المجزل كل من فريقي جدة والكوكب لدوري الدرجة الأولى السعودي، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 0/0، وانتصار فريق المجزل في مباراة الإياب الفاصلة لتحديد الصاعد الثالث بنتيجة 5/1، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.



وتقدم المجزل أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز السويلم عند الدقيقة 29، قبل أن يعدل النتيجة لصالح الأنصار لاعبه ريان بلال عند الدقيقة 38، واستطاع اللاعب أحمد العتيبي أن يسجل هدف التقدم للمجزل عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم المجزل بنتيجة 2/1، وفي الشوط الثاني، عزز النتيجة لفريق المجزل مدافع فريق الأنصار بالخطاء في مرماه عند الدقيقة 50، واستطاع اللاعب عياش تسجيل الهدف الرابع للمجزل عند الدقيقة 61، فيما ختم اللاعب عبدالله الشويعر مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الخامس عند الدقيقة87، ليعلن حكم اللقاء نهاية المبارة بفوز فريق المجزل بنتيجة 5/1.