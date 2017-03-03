الهلال يصل جدة استعداداً لملاقاة الاتحاد

الرياض ــ الرياضية | Friday, 03 March 2017 - 18:36 pm

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، استعدادًا لمواجهة مضيفه الاتحاد والمقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم .



وقبل مغادرة الفريق الهلالي إلى جدة، عمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال خلال حصة اليوم التدريبية على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية والفنية ، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب طبّق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها خلال اللقاء.



وينتظر أن يختتم الفريق الهلالي تحضيراته للقاء الاتحاد بمران مغلق مساء غد السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.