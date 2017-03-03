غداً.. الأهلي يطمح بالوصافة أمام الخليج

الرياض - الرياضية | Friday, 03 March 2017 - 22:53 pm

ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين 2016-2017، تقام مساء غدٍ السبت ثلاث مباريات، حيث يستضيف في اللقاء الأول فريق الفتح نظيره الشباب، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة 6:25م، ويسعى الفتح بطل دوري 2013 من الهروب من القاع وتفادي الهبوط للدرجة الأولى، فيما يسعى الشباب الذي لم يعرف الفوز في أخر أربع مباريات في الدوري إلى العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الفتح.



ويحل الفتح في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، فيما يحل الشباب في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.



وفي اللقاء الثاني، يستضيف نادي التعاون نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة 6:45م، ويقدم الفريقان مستويات مميزة في الدوري خاصة بعد فترة التوقف الأخيرة، ويسعى كلا الفريقين للظفر بنقاط المباراة للاقتراب من المراكز المتقدمة.

ويحل فريق التعاون في المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يحل نادي القادسية في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.



وفي اللقاء الثالث، يستضيف نادي الخليج نظيره الأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة 8:30م، ويسعى الخليج صاحب المركز الأخير في سلم الترتيب من الظفر ولو بنقطة أمام بطل دروي العام الماضي، فيما يدخل الأهلي بجميع قواه في هذا اللقاء، حيث تعثره يعني خروجه نسبياً من المنافسة على دوري هذا العام.



ويحل نادي الخليج في المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد 14، فيما يحل النادي الأهلي في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 40 نقطة.