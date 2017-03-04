سيطرة مغربية في التعاقدات وظهور خجول لليبيا والجزائر

جدة ـ مــاجـد هـود | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

لعب العديد من النجوم العرب في صفوف فريقي الاتحاد والهلال منذ بدء الاحتراف في الدوري السعودي، شكل بعضهم علامات فارقة، بينما رحل البعض دون أن يضع بصمة، ويشارك في لقاء الغد عدد من العرب في الفريقين، حيث يعتمد الهلال على المهاجم السوري عمر خربين الذي قدمه نفسه بشكل جيد في الفترة الماضية، بينما يعتمد الاتحاد على 3 وهم: التونسي أحمد العكايشي، والكويتي فهد الأنصاري، والمصري محمود كهربا، وهؤلاء باتوا الأبرز في الفريق، وقد تسبب غيابهم عن مباراة الطائي في خروج الفريق من مسابقة كأس الملك أمام الطائي في دور الـ 16.

استعان الفريق الهلالي بعدد كبير من اللاعبين العرب، نذكر منهم :علي الكعبي ونجيب الإمام وعياد الحمروني وفوزي الرويسي من تونس، وأشرف قاسم وأحمد علي من مصر، وطارق التايب من ليبيا، وجاسم الهويدي وبشار عبدالله من الكويت، وأحمد بهجا وسعيد شيبة وصلاح بصير ويوسف العربي وعادل هرماش من المغرب، وأخيراً عمر خربين من سوريا.

واستقطب الاتحاد، إسلام الشاطر وعماد متعب ومحمود كهربا من مصر، وأمين الشرميطي ولطفي المحايصي وجمال الإمام وأحمد العكايشي من تونس، وعبدالملك زيايه من الجزائر، وأحمد حديد من عمان، وأحمد بهجا وكماتشو وجواد زائري ونور الدين بخاري وهشام بوشروان وعزيز أوزكات من المغرب.