خطورة الاتحاد في الرباعي.. ومشكلة الهلال في دياز

حوار- علي الحدادي | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

أوضح مسفر القحطاني، الذي لعب في أوقات سابقة كظهير أيمن مع فرق الشباب والاتحاد والهلال، أن الأخير يمكن أن يخسر غدا من الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن الجولة 20 لدوري المحترفين، إذا استمر أداؤه كما كان عليه في آخر مواجهة أمام الريان القطري بدوري أبطال آسيا، مبينا أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق هو المسؤول عن تراجع مستوى الفريق، ولفت إلى أن الاتحاد يمتلك خط وسط مميزاً بوجود المصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري والتشيلي فيلانوفيا، فضلا عن الوطني فهد المولد الذي يتميز بالسرعة.

ـ كيف ترى مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال غدا؟

الجميع دائما يتشوق لمباراة الكلاسيكو بين هذين الفريقين الكبيرين، لأن الإثارة والندية تكون حاضرة، واللاعبون يحرصون على الظهور بأفضل مستوياتهم الفنية، وكل لاعب يتمنى أن يشارك في مثل هذه المباريات التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الملعب وخلف الشاشات.



ـ من الأقرب لتحقيق الفوز في المباراة؟

بحكم إنني لعبت للفريقين أتمناها تعادلاً، كلا الفريقين أحمل لهما الكثير من الحب والتقدير، فقد تشرفت باللعب لهما وحققت إنجازات عديدة معهما، لكن على أرض الواقع يكون التوقع صعباً، والدليل إنه في الدور الأول كانت كل الترشيحات تصب في مصلحة الهلال لكنه خسر رغم أن المباراة أقيمت في الرياض وأمام جمهوره وكسبها الاتحاد رغم النقص ودفعه بعدد من الوجوه الشابة، أعتقد أن الاتحاد سيلعب منذ البداية بشكل ضاغط من أجل تحقيق هدف مبكر لكي يبعثر الأوراق الهلالية.

ـ هل تتوقع أن ينجح الاتحاد في تحقيق الفوز أيضا؟

الأمور مختلفة في هذه المباراة، لكن خوفي الوحيد على الهلال من مدربه دياز، جماهير الهلال وضعت أيديها على قلوبها بعد مباراة الريان القطري في دوري أبطال آسيا، تغييراته كانت غير موفقة، وكاد الفريق بسببها أن يخسر، لكن الخبير محمد الشلهوب استطاع أن ينقذ الهلال في الدقائق الأخيرة.

ـ ماذا تقصد بتغييراته كانت غير موفقة والفريق حقق الفوز على الريان؟

صحيح إنه فاز، لكنه بدأ بتغييرات وهو متقدم في النتيجة بهدف وقام بسحب أفضل لاعبين هما: عبدالله عطيف الذي كان صمام أمان خط الوسط، ويقوم بأدوار مميزة، ونواف العابد الذي كان يضغط على دفاعات الريان، مما أعطى الحرية للضيوف بالتقدم وإحراز هدف التعادل، ولكن بعد ذلك زج بالخبير محمد الشلهوب الذي استغل ضربة الجزاء وحقق الفوز، هذا الأمر لو حدث أمام الاتحاد سيكون صعب التعويض، لما يملكه الأخير من لاعبين مميزين يستغلون أنصاف الفرص.

ـ هل تعتقد أن الهلال قادر على تحقيق الفوز؟

نعم، فهو يملك لاعبين مميزين ويجب على مدربه دياز تدارك أخطاء مباراة الريان القطري، والزج مبكراً بالثنائي السوري عمر خربــــين والبرازيلي ليو، وفي حال عدم رغبته في اللعب بمهاجمين، فالأولويــة للمهاجم عمر خربين الذي يجيد اســتغلال الفـــرص السانحة، وهو لاعب حماسي يجيد التمركز وتسديد الكرات من خارج منطقة الجزاء، ويدفع بميلسي في خط الوسط وأمامه عطيــف والعابــد وإدواردو والفـــرج، من أجل السيطرة على منطقة المناورة وتنويع الهجمات على المرمى الاتحادي.

ـ الاتحاد لن يخسر أمام جمهوره ؟

الاتحاد سيدخل المباراة من أجل الفوز لتعويض الثلاث نقاط التي حسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومن مصلحته تعطيل الهلال حتى يظل منافسا على اللقب، ففي حال خسارته من الهلال سيفقد الاتحاد فرصة كبيرة في المنافسة على لقب الدوري.

ـ ماهي نقاط القوة والضعف لدى الفريقين؟

خطوط الهلال تعتبر أفضل، الاتحاد يعاني في خط الظهر وبالتالي إذا استغل مدرب الهلال دياز هذا الأمر بتكثيف الضغط بأكثر عدد من اللاعبين في الحالة الهجومية سيحسم المباراة مبكرا، لكن في المقابل الاتحاد لديه خط وسط قوي بوجــــود الأنصاري وكهربا وفيلانوفيا، ويلعب أمامهــم فهد المولد، ومتى كان هذا الرباعي في حالته الفنية المميزة سيشكل صعوبة على وسط الهلال ودفاعه، حيث يقومون بتجهيز الهجمات عن طريق العمق والأطراف للتونسي العكايشي، الذي يعتبر من أفضل المحترفين من ناحية البنية الجسمانية، مما يصعب على أي دفاع مراقبته، خاصة أن أسامة هوساوي قلب دفاع الهلال مستواه في تراجع، وقد ظهر ذلك في مباراة الريان، لذلك ينبغي عليه مراجعة حساباته.

ـ كيف كنتـــــم تسـتعدون قبـــل المباريات الجماهيرية؟

الاستعداد يأتي قبل المباراة، من أجل نيل ثقة المدرب خلال التدريبات، فكل لاعب يتمنى المشاركة فيها، والحمد لله شاركت في العديد من المباريات المهمة، وحققت العديد من البطولات مع أندية الشباب والاتحاد والهلال خلال مشواري الرياضي، ومع الشباب حققت لقب الدوري، ومع الاتحاد حققت الدوري وكأس الملك والبطولة العربية والآسيوية مرتين والمشاركة في كأس العالم للأندية، ومع الهلال كأس الملك والدوري وكأس ولي العهد.