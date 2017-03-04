الفوز غداً يحسم لقب الدوري

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

أكد المصري أحمد علي، مهاجم الهلال السابق، أن كفة فريقه أرجح في الفوز على الاتحاد في المواجهة التي تجمعهما غدا ضمن الجولة 20 من دوري جميل لعدة عوامل، أبرزها المستويات الثابتة التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن والتي كانت سبباً في اعتلائه قمة الترتيب.

وقال لـ"الرياضية" :"انتقلت إلى الهلال موسم 2011 على سبيل الإعارة قادماً من نادي الإسماعيلي، وشاركت في 11 مباراة في الدوري، تمكنت خلالها من تسجيل هدفين في مرميي الاتفاق والشباب، وواجهت الاتحاد في موقعتين: الأولى كانت في الجولة السابعة بملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وكانت أول مشاركة لي مع الفريق، والثانية كانت في الجولة الـ 20 بملعب الملك فهد الدولي، وانتهت الجولتان بالتعادل السلبي دون أهداف، وللأسف لم أنجح في هز شباك الاتحاد".

وأشاد المحترف المصري السابق في صفوف الهلال بلاعبي الجيل الماضي الذين شاركوه موسم 2011 وعلى رأسهم محمد الشلهوب وأسامة المولد وعبد العزيز الدوسري وماجد المرشدي وعبد الله الزوري وياسر القحطاني ونواف العابد وحارس الوحدة الحالي عبد الله السديري، في حين طالب المجموعة الحالية من اللاعبين بضرورة إحراز بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد غياب 6 مواسم، وتحديداً في نفس الموسم الذي لعب فيه اللاعب المصري في 2011، مؤكداً أن الفوز على الاتحاد في مباراة الأحد يقربه كثيراً من تحقيق اللقب.