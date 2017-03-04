العميد يكسب التحدي في الصالة اللياقية

جدة ـ علي العمري | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

بلغ التحدي بين جماهير الاتحاد والهلال أشده في كل المواقع بعروس البحر الأحمر، ورصدت "الرياضية" تحد من نوع خاص في إحدى الصالات اللياقية شمال مدينة جدة وتحديداً في طريق غرناطة بين المتدربين.

يقول منير أحمد :"أنا من عشاق الاتحاد منذ الصغر، ودائما ما أتردد على الملعب عندما يكون الحدث متعلقا بالعميد، الكثير من المتدربين متابعين لكرة القدم، وعندما يقام لقاء مثل الكلاسيكو تجد النادي خاليا من المتدربين.

ويوضح أحمد سالم أنه عاشق هلالي، وبالرغم من وجوده في جدة وبعده عن مقر الهلال في الرياض، إلا أن الأزرق يعد قصة عشق الطفولة بالنسبة له، مبديا تفاؤلاً كبيراً بفوز فريقه بثنائية ومواصلة مشواره نحو تحقيق لقب الدوري بخطوات ثابتة.

وقال :"بالرغم من وجود عدد كبير يشجعون الاتحاد بالنادي الرياضي، إلا أن ذلك يخلق حماسا عندما نلتقي بعد اللقاءات ودائما ما يكون النقاش مثمرا ومستمراً".

في المباراة الخاصة بين المتدربين الاتحادي منير، والهلالي أحمد، وبعد شد وجذب وتنافس كبير بين الطرفين، تغلب منير في التحدي، ليكتب قصة تفاؤل بين الاتحاديين المتواجدين في الصالة حول الانتصار بالكلاسيكو غدا.