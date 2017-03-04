الدوسري يركض وحيدا .. والأرجنتيني يصحح الأخطاء

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

يغرد عبدالعزيز الدوسري، لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وحيداً خارج سرب المجموعة التي تستعد للقاء الغد أمام الاتحاد، ضمن الجولة 20 لدوري المحترفين السعودي والمباريات الأخرى، حيث يقضي بمفرده برنامجاً تدريبياً على فترتين صباحية ومسائية، بعد انتقال زميله البرازيلي تياجو ألفيس إلى فريق شيميزو الياباني على سبيل الإعارة، حيث كانا يتدربان معاً.

وينتظــر أن تفـــك الإدارة الهلالية ارتباطها بالدوسري قبل مرحلة الإعداد للموسم المقبل عن العامين ونصف العام المتبقية من عقده، بعد رفضه عدة عروض من أندية الوسط خلال فترتي انتقال اللاعبين الصيفية والشتوية الماضيتين، بحجة رغبته في الانتقال إلى ناد منافس بحجم فريقه الهلال، ويتقاضى الدوسري مرتباً شهرياً يفوق 450 ألف ريال.

من جهة أخرى، وصلت بعثة الفريق مساء أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، استعدادا لخوض المواجهة التي ستجمعه بالاتحاد غداً الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الرئيسي عصر أمس الجمعة بمقر النادي، ركز من خلاله الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق على الجوانب الفنية من خلال مناورة على كامل مساحة الملعب، وطالب اللاعبين بضرورة الحضور الذهني داخل الملعب.

وصحح المدرب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا الثلاثاء، بعد أن أوعز إلى جهازه الفني بإحصائية متكاملة عنها.

وتناول اللاعبون وجبة العشاء بمعسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز بالنادي، قبل التوجه إلى مطار الملك خالد الدولي استعدادا للسفر إلى جدة.

وسيجري الفريق مرانه الختامي مســـاء اليوم السبت على ملعــب المباراة، يضع خلاله المدرب لمســاته الفنية الأخيرة على الفريق.

من جهـته، اســـــتبعد المدرب، سالم الدوسري، من حساباته الفنية للمباراة لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، وخضع يوم أمس لجرعات لياقية برفقة المعد البدني، وغاب اللاعب عن الثلاثة لقاءات الأخيرة أمام الخليج وببروزي الإيراني والريـــان القطري.