للمرة الرابعة.. إيقاف السلطان 4 أسابيع

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

أوقعت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف أربعة أسابيع في حق عبدالرحمن السلطان الحكم الدولي وفق مصادر خاصة بـ"الرياضية".

جاء ذلك بعد ردود الفعل الغاضبة من جانب إدارة الاتفاق تجاه قرارات السلطان، الذي أدار لقاء الاتفاق والرائد، أمس الأول الخميس في الدمام، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واعترض خالد الدبل بقوة على قرار احتساب السلطان ركلة جزاء لفريق الرائد، وجاء منها الهدف الوحيد في المباراة، متسائلاً عن سر تجاهل الحكم احتساب ركلة مماثلة للمهاجم هزاع الهزاع.

وأبلغت اللجنة التي يرأسها بالتكليف مرعي عواجي الحكم السلطان بقرار الإيقاف؛ الأمر الذي جعل مصادر خاصة لـ"الرياضية" تتوقع أن يؤثر على الشارة الدولية للحكم، والتي تقلدها في يناير الماضي.

وكانت لجنة الحكام أوقفت السلطان ثلاث مرات سابقة في الموسم الجاري، الأولى بعد مباراة الشباب والأهلي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري يوم 18 سبتمبر الماضي، والثانية عقب لقاء فريقي الاتحاد والشباب في جدة ضمن الجولة السادسة يوم 20 أكتوبر الماضي، والثالثة بعد مواجهة فريقي التعاون والأهلي في بريدة، ضمن الجولة 13 يوم 17 ديسمبر الماضي.