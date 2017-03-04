لا يملكون الدليل.. وهدفهم إشغال الجماهير

بريدة ـ محمد الحبيب | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

لم يكن عبدالعزيز السنيدي إداري فريق الرائد المقال من منصبه أمس الجمعة، يعلم بالقرار قبل صدوره من إدارة ناديه برئاسة عبدالعزيز التويجري.

وتفاجأ السنيدي بالخبر عند تلقيه رسالة نصية على هاتفه النقال من خدمة أخبار نادي الرائد، تضمنت بيانًا عاصفًا أصدرته إدارة النادي ضده، وحمل قرار إقالته والاعتذار لنادي الاتفاق وجماهيره ومنسوبيه عن الحركة التي صدرت من السنيدي، بعد نهاية لقاء الفريقين بفوز الرائد 1ـ0، أمس الأول الخميس في الدمام، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر مقربة من الإداري السنيدي، أنه كان يعمل على التحضير لحصة تدريب الفريق المقررة اليوم السبت على ملعب النادي، حتى بلغته رسالة الإبعاد عن المنصب.

من جانبه، كشف السنيدي لـ"الرياضية" أنه تفاجأ بخبر إقالته من منصبه.

وقال: "تفاجأت بالبيان وبقرار الإقالة، وما زلت أبحث عن توضيح من إدارة النادي حول الأسباب".

وأوضح: "لا يملكون دليلاً ضدي عن قيامي بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الاتفاق، كل ما في الأمر أنني عبرت عن الفوز بطريقتي الخاصة رداً على الألفاظ المسيئة التي وجهتها إلي جماهير الاتفاق".

ويرى السنيدي أن إدارة الاتفاق لجأت إلى اتهامه حتى تشغل الجماهير عن مسلسل الهزائم المتكررة للفريق ـ بحسب تعبيره ـ، مضيفًا: "أتمنى التوفيق للرائد في المستقبل، وأشكر الإدارة على ثقتها بي".