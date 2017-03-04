البنعلي: تجمعنا المحبة والمودة

الدمام ـ وليد الصيعري | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

رفض طلال البنعلي عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق أن تؤثر تصرفات عبدالعزيز السنيدي إداري فريق الرائد التي صاحبت نهاية مواجهة الفريقين، أمس الأول الخميس، في علاقات الناديين التاريخية.

وقال لـ"الرياضية": "علاقتنا بالرائد كانت قوية وستظل قوية بإذن الله".

وكان السنيدي أثار الجماهير الاتفاقية في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بحسب تصريحات البنعلي، عقب نهاية اللقاء بين الفريقين بفوز الرائد 1ـ0، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد البنعلي ثقة الاتفاقيين بحرص إدارة الرائد على العلاقة بين الناديين، مضيفاً: "نثق بأنهم حريصون على بقاء العلاقة قوية، ودائماً ما تجمعنا المودة والمحبة".