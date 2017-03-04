القادسية يسقط التعاون بثلاثية وينتزع مركزه

بريدة - الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 20:37 pm

انتصر الفريق الأول بنادي القادسية على مضيفه التعاون بنتيجة3/1، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف، وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب إلتون خوزيه من تسجيل هدف القادسية الأول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 72، وبعد دقيقة واحدة استطاع اللاعب بيسمارك فيريرا من تعزيز النتيجة لصالح القادسية وتحديداً عند الدقيقة 73، وفي الدقيقة 84 سجل اللاعب عبدالمحسن فلاته هدف القادسية الثالث، قبل أن يقلص النتيجة لاعب التعاون مدالله العليان عند الدقيقة 88، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز القادسية بنتيجة 3/1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ24 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ24 في المركز الثامن.