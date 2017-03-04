بهدفي ريبيرو وسالمين.. الأهلي يقلب الطاولة على الجزيرة في الدوري الإماراتي

دبي - رويترز | Saturday, 04 March 2017 - 21:49 pm

أشعل الأهلي المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما حول تأخره بهدف لفوز 2-1 على ضيفه الجزيرة متصدر المسابقة مساء اليوم السبت.



وتقدم الأهلي حامل اللقب للمركز الثاني برصيد 44 نقطة، متأخراً بست نقاط عن الجزيرة قبل ست جولات على نهاية المسابقة.



وهذه ثاني خسارة للجزيرة في المسابقة هذا الموسم، والفوز الـ13 للأهلي الساعي للحفاظ على لقبه.



وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني حيث تقدم علي مبخوت للجزيرة بركلة جزاء بالدقيقة 68 وتصدى ماجد ناصر قائد وحارس مرمى الأهلي لركلة مبخوت الذي تابعها وسجل الهدف بتسديدة قوية، ليرفع رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة هدفي الدوري بفارق ثلاثة أهداف عن البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل.



لكن سالمين خميس أدرك التعادل في الدقيقة 76 عندما ارتدت تسديدة خميس إسماعيل من العارضة ليتابعها خميس برأسه في الشباك.



وأحرز البرازيلي إيفرتون ريبيرو هدف الفوز للأهلي قبل النهاية بخمس دقائق، بتسديدة أرضية من مدى قريب بعدما تابع تسديدة من الغاني أسامواه جيان.



ولم يتأثر الأهلي بطرد خميس إسماعيل قبل النهاية بأربع دقائق لحصوله على الإنذار الثاني.