معسكر أخضر الناشئين ينطلق في دبي

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 21:48 pm

انطلق معسكر المنتخب الوطني للناشئين في مدينة دبي مؤخراً، والذي يأتي ضمن تحضيرات الأخضر لخوض التصفيات القارية للناشئين التي تقام خلال العام الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية.

وسيخوض المنتخب الوطني للناشئين مباراتين ودية أمام نظيره الإماراتي في معسكره الحالي الذي يستمر لمدة سبعة أيام.

من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حمد الصنيع، إن المعسكر يهدف إلى إعداد اللاعبين كما يجب قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية للناشئين، مشيداً بما يقدمه الجميع في أخضر الناشئين من أجل إنجاح المعسكر، مبيناً أن المباريات الودية يحتاجها اللاعبون لإعدادهم بالشكل المطلوب والكشف عن المواهب.

وأوضح الصنيع أن أبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين، حيث قال: "جميعنا نعمل سوياً من أجل إعداد منتخب مميز يواصل إنجازات الكرة السعودية، ويكون رافداً للمنتخبات فيما بعد، وتقديم مواهب يرتكز عليها المنتخب الأول في المستقبل".