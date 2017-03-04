كلاسيكو الاتحاد الهلال.. تعرف على الهداف التاريخي

الرياض - نواف الشعلان | Saturday, 04 March 2017 - 20:10 pm

يتصدر البرازيلي تياجو نيفيز المحترف في صفوف فريق الهلال السابق قائمة الهدافين لكلاسيكو الهلال والاتحاد برصيد 7 أهداف، ويسعى الفريق الهلالي لتجاوز نظيره الاتحادي، يوم غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم في اللثاء الذي سجمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ويأمل الهلال للوصول للنقطة رقم 50 والتخلص من أحد منافسيه المباشرين على الصدارة، فيما يطمح الفريق الاتحادي الذي يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 41 نقطة، إلى تقليص الفارق عن الهلال المتصدر برصيد 47 نقطة.



كلاسيكو الغد، سيكون اللقاء الـ18 بين الفريقين في "دوري المحترفين"، وتاريخياً الكفة تصب لمصلحة الهلال الذي تغلب على الاتحاد في 6 لقاءات سابقة، فيما تغلب الاتحاد في 5 لقاءات، وكان التعادل حاضراً في 6 مباريات، وهجومياً تتفوق الكتيبة الزرقاء على الهجوم الأصفر، حيث تمكن الهلال من هز شباك الاتحاد 29 مرة، في المقابل الاتحاد تمكن من التسجيل في الشباك الهلالية 18 مرة.



يذكر أن آخر فوز هلالي على الاتحاد كان في موسم 2014/2015، في لقاء الدور الثاني، والذي انتصر فيه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل للهلال حينها البرازيلي تياجو نيفيز، واللاعب ناصر الشمراني المعار حالياً لنادي العين الإماراتي، فيما كان آخر انتصار اتحادي على الهلال في لقاء الدور الأول من الموسم الحالي بهدفين أحمد عسيري، وعبدالعزيز العرياني.