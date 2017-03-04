ليفربول يتغلب على أرسنال ويستعيد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

ليفربول - د ب أ | Saturday, 04 March 2017 - 22:40 pm

سجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني هدفاً وصنع هدفاً، ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ثمين للغاية 3 / 1 على أرسنال اليوم السبت، في مباراة القمة بالمرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



واستعاد ليفربول اتزانه سريعاً بعد الهزيمة 1/3 أمام ليستر سيتي في المرحلة الماضية، وأكد تفوقه على أرسنال في الموسم الحالي، حيث سبق له أن تغلب على أرسنال 4/3 في عقر داره بمباراة الدور الأول بين الفريقين.



ولقن ليفربول المدفعجية درساً قاسياً، وانتزع فوزاً ثميناً رفع به رصيده إلى 52 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى الثالث بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة خلف توتنهام فيما تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة ليتراجع مرتبة واحدة إلى المركز الخامس.



وتقدم ليفربول بهدف مبكر للغاية سجله فيرمينو في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة عرضية من ساديو ماني، الذي نال المكافأة قبل نهاية الشوط واستغل هدية مماثلة من فيرمينو وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء أرسنال كثيراً بنزول نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وسجل الفريق هدفه الوحيد عن طريق داني ويلبك في الدقيقة 57، ولكن جورجينيو فاينالدوم سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وأثار أليكسيس الجدل قبل نزوله عندما ظهر وعلى وجهه ابتسامة ساخرة عندما اهتزت شباك فريقه بالهدف الأول.