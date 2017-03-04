الكوكب يكسب جدة ويتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية

جدة - الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 22:29 pm

توج نادي فريق الكوكب اليوم السبت بطلاً لدوري الدرجة الثانية، بعد انتصاره على مضيفه نادي جدة، في نهائي دوري الدرجة الثانية بنتيجة 2/1.



وتقدم الكوكب أولاً عن طريق لاعبه محمد الشمري عند الدقيقة 35، كما استطاع اللاعب سعيد من تعزيز النتيجة لصالح الكوكب عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكوكب بنتيجة 2/0، وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب ياسر المنتشري من تقليص الفارق لصالح جدة عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 79، واستمرت النتيجة كما هي حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة، معلناً الكوكب بطلاً لدوري الدرجة الثانية.