بعد تعثر النصر والأهلي.. الهلال يأمل بتوسيع الفارق أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 21:33 pm

تتجه مساء يوم غدٍ الأحد أنظار الرياضيين صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، الذي سيحتضن لقاء عميد الأندية السعودية بزعيمها، الاتحاد والهلال وجها لوجه على أرضيته، وفي مدرجاته تهتف حناجر أنصار الفريقين تحفيزاً وتشجيعاً لهم، في لقاء لا يمكن التنبؤ بنتيجته، ولاحتى توقع مجرياته، فالفوارق الفنية بين الفريقين تتلاشى أمام حماسة اللاعبين والجماهير، في لقاء تختتم به مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي، يقام عند الساعة 8:30م.



ويحاول الاتحاد الذي ينتظره نهائي ولي العهد أمام النصر يوم الجمعة القادم، أن يخرج بأقل الأضرار من هذا اللقاء، كما يسعى لتقليص الفارق النقطي بينه وبين الهلال، واستغلال تعثر النصر لخطف الوصافة، فيما يرى الهلاليون بأن تجاوز الاتحاد يقربهم ويزيد حظوظهم في لقب الدوري، الذي لم يحققه نادي الهلال منذ 6 مواسم، كما يطمح لتوسيع الفارق بيه ويبن منافسيه، بعد تعثر النصر والأهلي في الجولة ذاتها بالتعادل أمام الفيصلي والخليج.



ويعتلي الهلال سلم ترتيب الدوري بـ47 نقطة، فيما يحل نادي الاتحاد الذي عوقب بقرار من "فيفا" بخصم ثلاث نقاط من رصيده، في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.