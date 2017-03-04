الباطن يقدم شكوى رسمية ضد الحكم خالد الطريس

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 23:31 pm

تقدمت إدارة نادي الباطن بشكوى رسمية مساء اليوم السبت إلى الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الحكم خالد الطريس الذي قاد مباراة الفريق أمام الوحدة يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وذكر الباطن في بيانه الإعلامي الذي نشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تقدمت إدارة النادي بشكوى رسمية ضد حكم اللقاء خالد الطريس، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في اللقاء، والتي أثرت في نتيجة المباراة".



يشار إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.