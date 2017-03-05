الخليل بطل القدرة والتحمل

الرياضية ـ واس | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

اختتم الاتحاد السعودي للفروسية موسمه الفروسي لسباقات القــدرة والتحمل بإقامــة سباق كأس الشباب والناشئين الذي نظم صباح أمس لمسافة (100 كم) علــى ميادين قرية البدائع الدوليـة لألعــاب الفروسية في منطقة القصيم.

وتوج الفارس مهند الخليل من اسطبلات الخليل بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي بعد أن أنهى السباق برفقة الجواد "اوبي قوش" بسرعة 24،907 كم / ساعة، فيما حقق المركز الثاني الفارس يوسف العيسى من فريق القصيم على الجواد "خلودي" بسرعــة 22،993 كم / ساعة، وحل في المركز الثالث الفــــارس رعــد العتيبي من فريق الوليد الإنسانية على الفرس "جاكيم قارمن".