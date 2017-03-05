قفز الحواجز في جازان

الرياض ـ واس | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

نظم مجلس الفروسية في منطقة جازان أمـس، بطولة الفروسية في قفز الحواجز على كأس الهيئة العامة للرياضة، وذلك في نادي المهنا للفروسية فـــي محافظـــة أبوعريش، بحضور وكيـل محافظـــة أبوعريش عبدالله البراق ومدير مكتب الهيئـة العامـة للرياضــة بالمنطقة إبراهيم الرياني.

وتوج وكيل المحافظة عقب السباق الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة التي اشتمل عليها السباق، فيما قدم المديـــر التنفيـذي لمجلس فروسيــة جازان مهنا آل مبارك درعا تذكاريا لوكيل محافظة أبوعريش.

يُذكر أن مجلس الفروسية في منطقـة جازان سينظــــم يوم الجمعة المقبل مسابقة مماثلة تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.