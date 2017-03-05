أخضر السباحة يحقق 3 ميداليات

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للسباحة 3 ميداليات "ذهبية وفضية وبرونزية" في البطولة الخليجية الـ14 للسباحة في المجرى القصير ، والمقامة في مجمع الأمير حمد للرياضات البحرية في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت الميداليات في سباق 50 مترا حرة للفئات السنية 13ـ14 سنة وسباق 100 متر متنوع تحت إشراف المدرب الوطني محمد بن جاسم الغريب.

وحقق السباح السعودي علي حسين العيسى الميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة بزمن 27.40 ثانية، وأتى الإماراتي حمدان البلوشي ثانياً بزمن 27.54 ثانية محققاً الميدالية الفضية، وحل السعودي حسن علي البقشي في المركز الثالث بزمن 27.99 ثانية ونال الميدالية البرونزية، وفي مسابقة 100 متر متنوع 11ـ12 سنة حقق السباح السعودي علي محمد اليوسف الميدالية الفضية.