الخميس.. ينطلق مهرجان جدة للدراجات

جدة ـ الرياضية | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

ينطلق الخميــس المقبل مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية تحت إشراف الاتحاد السعــودي للسيارات والدراجات النارية وذلـك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وأوضح المشــرف العام على المهرجان عز الدين خلف أن الاتحاد السعـودي للسيارات والدراجات النارية أصدر التأشيرات الخاصة بالمشاركــين الدوليين فـي المهرجان بمشاركة جميع مناطق المملكة ودول الخليج وأكثر من 14 دولة، وأفاد أن المهرجان يقدم العديد من عروض مهارات الدراجات الناريــة، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للعائلات والأطفـال حيث تم استضافة عدد من الجهات الخيرية والتوعوية للمشاركة في المهرجان ومنها السجل السعــودي لمتبرعـي الخـــلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث في المهرجان الذى يقوم بحملة تعريفية عن التبرع بالخلايا الجذعية.