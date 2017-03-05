نادي ألمع في ضيافة خالد الفيصل

الرياضية ـ حسن ذيبان | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فايع الحياني رئيس نادي ألمع الرياضي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري، وقدم الأمير خالد الشكر لرئيس النادي ولجميع أعضاء مجلس الإدارة وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على جهودهم المتميزة خلال العامين الماضيين، منوهاً بالأندية الرياضية وما قدمته القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لهم من اهتمام ورعاية، حيث تعد محاضن حقيقية لاحتواء الشباب وتقديم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية . من جهته عبر رئيس نادي ألمع عن شكره للأمير خالد الفيصل على حسن الاستقبال والضيافة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا البلد نعمتي الأمن والأمان .