“الثقافة والإعلام” تعلن أسماء الفائزين بجائزتها للكتاب

الرياض ـ واس | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

أعلنت لجنة جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب، أسماء الفائزيــن بالجائزة للعــام 2017، بعد اجتياز كتبهـم مراحـــل الفرز والتحكيــم واستيفـــائهــا الشروط والمعايير المقرة مـن قبــل اللجنة.

وكشف الدكتور عبدالمحسـن بـــن سالم العقيلي رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، عن فوز ثمانية مؤلفين بالجائزة في ستة أفرع من فروعها.

وأوضح رئيس الجائزة، أن عدد الكتب التي تقدمت للجائزة هذا العام بلغ 103 كتب، اجتاز منها الفرز الأولي 14 كتاباً، جرى تحكيمها من قبل مجموعة من المحكمين، الذيــن بدورهم قدّمـــوا للجنة الجائـــزة تقاريرهم المتضمنة تقييم المؤلفات، حتى تفرزهـــا اللجنة ويختار الفائـــز بالجائزة.