الهلال بطل دوري كاراتيه الممتاز
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am
توج الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه لأندية الممتاز للدرجات (الأولى والشباب والناشئين) والتي أقيمت منافساتها على صالة رعاية الشباب بمدينة الرياض في مسابقات القتال والكاتا الجماعي واختتمت عصر أمس السبت وسط حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي وعدد من الأعضاء السابقين للاتحاد ومحبي اللعبة .
فيما حقق نادي الجبيل بطولة أندية الممتاز للدرجة الأولى والأولمبي في مسابقة الكاتا الجماعي بـ40 نقطة.
وحقق نادي الجبيل بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي بـ 66 نقطة.
وتفوق نادي الأهلى في دوري الناشئين بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي بـ 46 نقطة.