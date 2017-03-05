ورشة عمل للمواكبة الإعلامية
أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am
تنطلق صباح اليوم ورشة عمل (المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 )، على أن تستمر لمدة 5 أيام، وذلك بتنظيم اللجنة الإعلامية للمناسبة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد.
وسيقدم الورشة خالد الساعد أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد، وتشمل محاور الورشة، حول الإعلام السياحي أهميته وأدبياته وأساسياته، ومتطلبات التسويق السياحي في وسائل الإعلام، والمعالجة الإعلامية للأنشطة.