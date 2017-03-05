كافأت إدارة نادي الرائد لاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بـ15 ألف ريال، بعد الفوز 1ـ0 على الاتفاق، أمس الأول الخميس في الدمام، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.وكانت إدارة الرائد أودعت 10 آلاف في