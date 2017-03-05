الإمارات تطلب استضافة البطولة المعلقة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 05 March 2017 - 00:00 am

تقدم الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية بطلب رسمي لاستضافة البطولة العربية الأولى للرياضات الجوية التي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس الجاري في مدينة الرياض.

وقرر الاتحـــاد الســعودي للرياضات الجوية تعليق استضافة البطولة، بسبب قرار هيئة الطيران المدني منع الأنشطة الرياضية للرياضات الجوية في السعودية في 30 يناير الماضي.



فكرة

انبثقت فكرة إقامة بطولة عربية للرياضات الجوية من الاتحاد السعودي قبل ثلاثة أعوام بعد اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في 29 مارس 2014 بحضور 11 اتحادا وهي السعودية ومصر والجزائر وليبيا وقطـر والمغــرب واليمن والعراق وفلســطين والكويــت والأردن.



تأثير

وكان الاتحــــاد الســعودي للرياضات الجوية أرسل خطاباً إلى الأمانة العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الإثنين الماضي، يفيد بأن قرار إيقاف الأنشطة الرياضية الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني أثّر على إمكانية إقامة الأنشطة الرياضية.



تجاوزات

"الرياضية" حصلــت على وثائق مخاطبة هيئة الطيران المدني للاتحاد الدولي للرياضات الجوية في 18 يناير الماضي والذي تضمن إبلاغهم أن نادي الطيران السعودي (التابع لهيئة الطيران المدني) هو المسؤول عن أنشطة الرياضات الجوية كافة في السعودية بما فيها أنشطة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، وأنها المسئولة عن الإشراف الكامل على أنشطة الرياضات الجوية في السعودية، وقدمت هيئة الطيران الخطاب مباشرة للاتحاد الدولي للرياضات الجوية دون التواصل مع اللجنة الأولمبية السعودية.



اعتراف

في الوقت الذي سبق خطاب هيئة الطيران المدني، كانت قد أرسلت اللجنة الأولمبية السعودية خطاباً إلى الاتحــاد الدولــي للرياضات الجوية في الثالث من يناير الماضي يبين فيه أن الاتحاد السعودي للرياضات الجوية هو المعني بالأنشطة الرياضية لطيران الرياضات الجوية في السعودية.