15 ألفاً وإجازة.. ثمن النقطة 26

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 04 March 2017 - 00:00 am

كافأت إدارة نادي الرائد لاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بـ15 ألف ريال، بعد الفوز 1ـ0 على الاتفاق، أمس الأول الخميس في الدمام، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت إدارة الرائد أودعت 10 آلاف في حسابات اللاعبين قبل المباراة، وينتظر أن تمنحهم خمسة آلاف خلال اليومين المقبلين.

وصعد الرائد إلى المركز السادس في سلم الترتيب، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، لكنه يتخلف بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الخامس بالرصيد النقطي نفسه.

وقرر التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة عن حصة التدريب أمس الجمعة، على أن يعاود الفريق التدريبات اليوم السبت، استعدادًا للقاء أمام فريق النصر في بريدة، يوم 14 مارس الجاري، ضمن الجولة 21 لبطولة الدوري.