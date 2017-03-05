فينجر مدرب أرسنال: اتحمل مسئولية قرار استبعاد اليكسيس سانشيز

لندن ـــ د ب أ | Sunday, 05 March 2017 - 13:20 pm

أكد الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي أنه يتمتع بالقوة الكافية لتحمل الانتقادات التي تلقاها بسبب استبعاد المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز في مباراة ليفربول أمس السبت .

واستبعد فينجر مهاجمه سانشيز من التشكيل الأساسي خلال المباراة التي خسرها ارسنال 1 3/ أمس السبت على ملعب ليفربول، مما فتح عليه باب الانتقادات.

وفضل فينجر الاعتماد على اوليفييه جيرو وداني ويلبك في خط الهجوم، ولكن سانشيز شارك في الشوط الثاني وصنع الهدف الوحيد لارسنال.

وبموجب هذه الهزيمة تراجع ارسنال إلى المركز الخامس فيما تقدم ليفربول إلى المركز الثالث.

وحل ارسنال في أحد المراكز الأربعة الأولى في كل موسم منذ تولي فينجر تدريب الفريق في عام .1996 ولكن مارتين كيون المدافع السابق لارسنال يرى ان استبعاد سانشيز بمثابة" مفاجأة صادمة" من جانب فينجر.

وأكد فينجر أنه سيتحمل الانتقادات التي توجه له.

وأشار "أردت الدفع باثنين من اللاعبين الذين يجيدان ألعاب الهواء، ثم دفعت بسانشيز في الشوط الثاني".

وأضاف "لا انكر أن اليكسيس سانشيز لاعب كبير، ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، وعليك تحمل توابع ذلك".

وأوضح فينجر أنه مع تبقي 12 جولة من الموسم الحالي فإن فريقه لازال بإمكانه إنهاء الموسم في المربع الذهبي لجدول الترتيب المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم .