برشلونة يصل لقمة مستواه ويؤمن بقدرته على التعويض أمام سان جيرمان

برشلونة - رويترز | Sunday, 05 March 2017 - 14:12 pm

ربما تبدو آمال برشلونة في تعويض هزيمته 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم قضية خاسرة بالنسبة للبعض لكن المدرب لويس انريكي يقول إن يمتلك "ثقة لا تنكسر" في أن الفريق الاسباني باستطاعته قلب الأمور رأسا على عقب.





وكان فوز برشلونة 5-صفر على سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الاسباني أمس السبت هو انتصاره الرابع على التوالي منذ خسارته المذلة في ذهاب دور الستة عشر في باريس الشهر الماضي.





وأبلغ لويس انريكي الصحفيين بعد مباراة سيلتا أن برشلونة لديه القدرة على أن يصبح أول فريق يعوض فارق أربعة أهداف في دوري الأبطال حين يستضيف باريس سان جيرمان في لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم.





وقال: "أفكر في هذه المباراة منذ فترة طويلة.. لم يكن من الطبيعي أن يفوزوا علينا بهذه السهولة لكن هدفنا هو إظهار أننا أفضل فريق ونستطيع قلب الأمور رأسا على عقب في 90 دقيقة".





وأضاف: "أملك ثقة لا تنكسر في قدرتنا على الفوز بالمواجهة. سنخاطر بكل شيء.. نريد أن نصنع أجواء ستساعدنا فيها الجماهير أكثر حتى من الطبيعي".





وكان سيلتا اخر فريق يهزم برشلونة في الدوري لكن هدفا مذهلا من ليونيل ميسي في منتصف الشوط الأول زاد من ثقة الفريق القطالوني وقتل أي أمل لدى الفريق الزائر في تحقيق نتيجة مفاجئة أخرى.





وأكمل اللاعب الارجنتيني النتيجة بهدف رائع آخر بعد أن زادت أهداف نيمار وايفان راكيتيتش وصمويل أومتيتي من تقدم برشلونة.





وحول مشجعو برشلونة اهتمامهم بالفعل إلى مباراة باريس سان جيرمان ورفعوا لافتات كتب عليها "سنقلب الأمور رأسا على عقب" وهتفوا "نستطيع أن نفعلها".





وتابع لويس انريكي: "الجماهير تقدر هذا الفريق سواء فاز أو خسر. أعتقد أننا وصلنا إلى أعلى مستوى قبل مباراة صعبة حقا لكن ستتاح لنا فرصة تجاوزها ، تبدو قضية خاسرة لكن إذا قمنا بالأشياء بطريقة جيدة فمن يدري ما قد يحدث؟ سنواصل المحاولة حتى الدقيقة الأخيرة" .