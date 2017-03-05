القادسية يتدرب في القصيم

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 March 2017 - 14:36 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته بحصة تدريبية صباحية اليوم الأحد في النادي الصحي بمقر إقامة بعثة الفريق بالقصيم ، وذلك تحت اشراف المدير الفني للفريق أنجوس.



وشارك في حصة اليوم التدريبية كل اللاعبين الذي شاركوا في لقاء الأمس أمام التعاون عبر تدريبات استشفائية استرجاعية ، فيما سيجري بقية اللاعبين تدريبات لياقية مع مدرب اللياقة على الملعب الرئيسي بالنادي مساء اليوم الأحد حيث ينتظر أن تغادر بعثة الفريق الأول مطار القصيم عصر اليوم الأحد إلى الدمام.





على صعيد متصل منح أنجوس لاعبي الفريق راحة عن التدريبات ليوم غدٍ الاثنين، على أن يستنائف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء استعداداً للقاء الخليج في الجولة 21 من دوري جميل.



وكان القادسية قد حقق الفوز على التعاون أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 20 من دوري السعودي للمحترفين .